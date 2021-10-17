Instagram запаниковал от потери пользователей-подростков

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Instagram запаниковал от потери пользователей-подростковТратит кучу денег на то, чтобы вернуть их внимание
СМИ узнали, что Instagram обеспокоен потерей пользователей-подростков, и потому выделил значительную часть своего маркетингового бюджета на рекламу среди них. Ранее в сеть слили внутренние документы Facebook, из которых стало ясно, что компания знает: Instagram может нанести вред психическому здоровью подростков.
Журналисты опубликовали внутреннюю записку Instagram. В ней описывалась маркетинговая стратегия на 2021 года. «Если мы потеряем точку опоры среди подростков в США, мы лишимся конвейера», — говорится в записке.
Сообщается, что, начиная с 2018 года, почти весь годовой глобальный маркетинговый бюджет Instagram был направлен на рассылку сообщений, ориентированных на подростков. В 2021 году бюджет составил $390 млн.
Представитель Facebook заявил, что сообщения о полном выделении бюджета на рекламу среди подростков — неправда. Но тинейджеры действительно важная часть аудитории Instagram.