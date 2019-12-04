Instagram заставит пользователей указывать возраст

До сих пор для регистрации в Instagram достаточно было подтвердить, что человеку исполнилось 13 лет. Однако теперь администрации соцсети нужно будет знать точный возраст пользователей. Причём представители Instagram уверяют, что рекламодатели не были движущей силой для принятия решения.

Изменение политики сервиса может помочь ему избежать проблем, связанных с критикой за то, что Instagram не ограждает детей от некоторых неприемлемых материалов.

Команда сервиса уточняет, что дату рождения другие пользователи увидеть не смогут. Кроме того, Instagram планирует в ближайшие недели представить новую опцию для блокировки сообщений от людей, на которых пользователи не подписаны, а также функцию, которая позволит популярным аккаунтам легко запретить просмотр контента несовершеннолетним.