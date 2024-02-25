«Инстинкт убийцы» был критичным для наших далеких предков

Исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, посвящено периоду с 315 по 251 миллион лет назад, когда синапсиды были главными наземными хищниками задолго до появления динозавров. Исследователи заметили значительный сдвиг в функционировании челюстей около 270 миллионов лет назад, что ознаменовало решающий переход в хищническом поведении, имеющий значительные последствия для эволюции млекопитающих.

Доктор Суреш Сингх, ведущий автор из Бристольской школы наук о Земле, объясняет: «Ранние синапсиды, такие как Dimetrodon, использовали длинные челюсти с многочисленными зубами для захвата добычи. Однако позднее синапсиды выработали более короткие, мускулистые челюсти с меньшим количеством концентрированных передних зубов, предназначенных для нанесения мощных, разрушительных укусов».

Этот сдвиг свидетельствует о том, что в ответ на изменение характеристик добычи все большее внимание уделялось быстрым и эффективным захватам. «Хищники столкнулись с новыми вызовами со стороны более быстрых и крупных травоядных», — объясняет доктор Сингх. «Появление первых саблезубых хищников является примером такой адаптации».

Интересно, что изменения в строении челюстей в этот период связаны не только с эффективностью охоты. Доктор Армин Элслер, соавтор исследования, отмечает: «Эта трансформация также заложила основу для создания уникального комплекса челюсти и среднего уха млекопитающих. Наше исследование позволяет предположить, что эти изменения отчасти были вызваны необходимостью стать более эффективными хищниками».