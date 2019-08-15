Институт управления делами президента обвинили в торговле данными россиян

Как пишет «Медуза», ГлавНИВЦ имеет пакет из двух продуктов — «Медиамониторинг» и «Шерлок». Они позволяют по минимальным доступным данным выдать клиенту полное резюме на любого человека. В том числе, его паспортные данные, сведения о судимостях и т. д. Стоимость подписки на пакет равна 18 миллионам рублей в месяц.

Например, сервис «Шерлок» способен выдать самую различную информацию о любом жителе России: начиная от паспортных данных, заканчивая сведениями о зарубежной недвижимости. Информация ищется по базам на чёрном рынке.

Сообщается, что главные клиенты ГлавНИВЦ — российские спецслужбы и Минобороны. Так, с помощью продуктов центра администрация президента и Росгвардия проверяют потенциальных кандидатов на крупные должности и даже волонтёров для мероприятий с участием Путина.