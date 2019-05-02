Инструкцию для первых американцев на Луне продадут на аукционе

Инструкция называется Lunar Module Timeline Book. Её для астронавтов разработало NASA. На некоторых страницах инструкции сохранились следы лунной пыли и пометки астронавтов на полях.

Например, на 10-й странице инструкции Армстронг оставил пометку с координатами точки прилунения. Считается, что после этого астронавт впервые ступил на поверхность спутника и произнёс легендарную фразу о маленьком шаге для человека.

Организаторы аукциона предсказывают, что стоимость бортовой инструкции может достичь на торгах $9 миллионов. Состоятся они 20 июля в честь 50-й годовщины первой высадки человека на Луну.