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Инструкцию для первых американцев на Луне продадут на аукционе

Предположительно, за $9 миллионов
Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которую они использовали во время первой высадки на Луну, собираются продать на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

Инструкция называется Lunar Module Timeline Book. Её для астронавтов разработало NASA. На некоторых страницах инструкции сохранились следы лунной пыли и пометки астронавтов на полях.

Например, на 10-й странице инструкции Армстронг оставил пометку с координатами точки прилунения. Считается, что после этого астронавт впервые ступил на поверхность спутника и произнёс легендарную фразу о маленьком шаге для человека.

Организаторы аукциона предсказывают, что стоимость бортовой инструкции может достичь на торгах $9 миллионов. Состоятся они 20 июля в честь 50-й годовщины первой высадки человека на Луну.

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