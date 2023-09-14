Intel анонсировала Thunderbolt 5: в 3 раза быстрее предшественника

Он обеспечивает двунаправленную пропускную способность 80 Гбит/с, которая может быть увеличена до 120 Гбит/с в режиме Bandwidth Boost.

По сравнению с Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 удваивает пропускную способность PCI Express, расширяет возможности Thunderbolt Networking для высокоскоростного подключения ПК к ПК и соответствует таким отраслевым стандартам, как USB4 V2, DisplayPort 2.1 и PCI Express Gen 4. Этот новый стандарт подключения полностью совместим с предыдущими версиями.

Thunderbolt 5 достигает этих улучшений благодаря новой сигнальной технологии PAM-3.