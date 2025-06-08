Intel: если продукт не удвоит вложения, мы его не разработаем

Это значит, что на каждый потраченный доллар продукт должен приносить как минимум два. В противном случае проект даже не получит инженеров и не начнётся разработка. Хольтхаус пояснила, что таких высоких показателей требует рынок, акционеры и существование таких конкурентов как AMD и Nvidia, которые уже работают с подобной или даже более высокой прибылью.

В первом квартале валовая прибыль Intel составила 36,9%, что значительно ниже прежних 60% и ниже показателей конкурентов. Чтобы достичь цели, компания планирует тщательнее проверять чипы ещё до начала производства и избегать дорогостоящих доработок на поздних этапах.