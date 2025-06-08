Intel: если продукт не удвоит вложения, мы его не разработаем

Опубликовано 08 июня 2025, 06:451 мин.
Intel: если продукт не удвоит вложения, мы его не разработаемВысокая планка компании
В условиях финансовых трудностей Intel ужесточает подход к новым разработкам. По словам главы Intel Products Мишель Джонстон Хольтхаус, теперь компания будет запускать только те проекты, которые гарантируют минимум 50% валовой прибыли.
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Это значит, что на каждый потраченный доллар продукт должен приносить как минимум два. В противном случае проект даже не получит инженеров и не начнётся разработка. Хольтхаус пояснила, что таких высоких показателей требует рынок, акционеры и существование таких конкурентов как AMD и Nvidia, которые уже работают с подобной или даже более высокой прибылью.
В первом квартале валовая прибыль Intel составила 36,9%, что значительно ниже прежних 60% и ниже показателей конкурентов. Чтобы достичь цели, компания планирует тщательнее проверять чипы ещё до начала производства и избегать дорогостоящих доработок на поздних этапах.