Intel и 3DGS построят в индийском штате Одиша завод за $3,3 млрд

Завод разместится в районе Бхубанешвар-Кхурда. Он будет выпускать продукцию для искусственного интеллекта (ИИ), высокопроизводительных вычислений, телекоммуникаций и электроники нового поколения. Intel выступит технологическим партнером: компания предоставит экспертизу процессов, лицензирование технологий, системы качества и поможет с подготовкой кадров.

Проект рассчитан на пять-шесть лет с поэтапной реализацией. Ожидается создание более 1800 высококвалифицированных рабочих мест. Глава штата Мохан Чарана Маджхи назвал это соглашение поворотным шагом в укреплении полупроводниковой экосистемы Индии.