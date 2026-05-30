Intel и 3DGS построят в индийском штате Одиша завод за $3,3 млрд

Опубликовано 30 мая 2026, 19:071 мин.
Intel и 3DGS построят в индийском штате Одиша завод за $3,3 млрдПредприятие займется стеклянными подложками
Правительство индийского штата Одиша подписало меморандум о взаимопонимании с Intel и 3D Glass Solutions. Стороны создадут предприятие по производству стеклянных подложек для передовой упаковки чипов. Инвестиции в проект оцениваются примерно в $3,3 млрд.
Завод разместится в районе Бхубанешвар-Кхурда. Он будет выпускать продукцию для искусственного интеллекта (ИИ), высокопроизводительных вычислений, телекоммуникаций и электроники нового поколения. Intel выступит технологическим партнером: компания предоставит экспертизу процессов, лицензирование технологий, системы качества и поможет с подготовкой кадров.
Проект рассчитан на пять-шесть лет с поэтапной реализацией. Ожидается создание более 1800 высококвалифицированных рабочих мест. Глава штата Мохан Чарана Маджхи назвал это соглашение поворотным шагом в укреплении полупроводниковой экосистемы Индии.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
