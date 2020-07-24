Наука и технологии
Сегодня 17:52
Intel может отдать производство чипов сторонним компаниям
На аутсорсинг
Intel поделилась финансовыми результатами за второй квартал 2020 года. Также представители компании рассказали, что она может отдать производство чипов сторонним компаниям.
Об этом заявил генеральный директор Intel Боб Свон. По его словам, компания может отказаться от производства собственных чипов (а она сочетала разработку и производство в течение 50 лет). Intel хочет сосредоточиться на ведущих продуктах в своей области. Несмотря на то, что компания получает экономическую выгоду от создания встраиваемых компонентов, в центре внимания всё же будут флагманские продукты. Поэтому «в случае непредвиденных обстоятельств» Intel может прибегнуть к аутсорсингу.
Также компания признала, что задерживает выпуск 7-нм процессоров примерно на полгода. Кроме того, у Intel упали акции на 11% — с $60,4 до $53,75.