Intel может отдать производство чипов сторонним компаниям

Об этом заявил генеральный директор Intel Боб Свон. По его словам, компания может отказаться от производства собственных чипов (а она сочетала разработку и производство в течение 50 лет). Intel хочет сосредоточиться на ведущих продуктах в своей области. Несмотря на то, что компания получает экономическую выгоду от создания встраиваемых компонентов, в центре внимания всё же будут флагманские продукты. Поэтому «в случае непредвиденных обстоятельств» Intel может прибегнуть к аутсорсингу.

Также компания признала, что задерживает выпуск 7-нм процессоров примерно на полгода. Кроме того, у Intel упали акции на 11% — с $60,4 до $53,75.