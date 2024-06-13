Intel начала транспортировку около 20 «супергрузов» на свой новых завод

По данным Tom’s Hardware, Департамент транспорта штата Огайо следит за перемещением этих огромных грузов, которые начали прибывать на баржах по реке Огайо. Четыре из этих грузов, каждый из которых весит около 409 000 кг, особенно примечательны.

Ключевой компонент, который перевозится, — «холодный ящик» весом 415 490 кг, необходимый для криогенной технологии, используемой при производстве полупроводников. Из-за необходимости тщательной координации первоначальные планы были отложены еще в феврале.

Кампус Ohio One Campus компании должен стать «революционным проектом» стоимостью 28 миллиардов долларов, создающим «первую передовую фабрику по производству полупроводников на американском Среднем Западе». На территории, которую называют «Кремниевой страной», разместятся две фабрики по производству чипов с возможностью расширения в будущем.