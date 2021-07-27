Intel начнёт производить чипы для крупнейшего создателя смартфонных процессоров Qualcomm

Наука и технологии
Сегодня в 12:44
Intel начнёт производить чипы для крупнейшего создателя смартфонных процессоров QualcommБудет конкурировать с TSMC и Samsung
Intel объявила, что Qualcomm стал первым главным клиентом нового подразделения компании. Теперь производитель процессоров Snapdragon, будет получать чипы от Intel.
Новое подразделение называется Intel Foundry Services. Для производства чипов Intel будет использовать свой новейший техпроцесс 20A. Он применяет новую транзисторную технологию, которая помогает снизить энергопотребление чипа.
К сожалению, пока нет информации о том, какие продукты Qualcomm будут использовать микросхемы Intel и когда они появятся на рынке.
Помимо Qualcomm клиентом Intel Foundry Services будет Amazon Web Services. Благодаря этим новым клиентам и новейшим технологиям Intel рассчитывает вернуть себе лидерство на рынке к 2025 году. Компания будет конкурировать с TSMC и Samsung.