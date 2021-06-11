Intel нашла способ составить конкуренцию ARM-процессорам Apple и Qualcomm

Сообщается, что SiFive пока только получила предложение о приобретении от компании Intel. Последняя предложила первой $2 млрд. СМИ пишут, что SiFive поступали подобные предложения не только от Intel. Сейчас разработчик RISC-V-процессоров консультируется с возможными советниками в сделке. Гарантий, что покупка состоится, пока нет.

Стоит отметить, что по оценке 2020 года, компания SiFive стоит $500 млн.

Источники указывают, что Intel заинтересована в приобретении SiFive из-за сделки NVIDIA и ARM. Предполагается, что SiFive может выиграть от этой сделки, поскольку нынешние лицензиаты ARM опасаются изменений. Кроме того, Intel, купив компанию, сможет попробовать составить конкуренцию ARM-процессорам Apple и Qualcomm.