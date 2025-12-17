Intel назначила экс-чиновника администрации Трампа главой по связям с властями

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан заявил, что ее опыт работы в сложной правовой и политической среде будет очень ценен для компании. Робин Колвелл останется работать в Вашингтоне.

Это назначение следует за нестандартным соглашением между компанией Intel и администрацией Трампа, в результате которого правительство США стало крупнейшим инвестором компании. В августе Intel продала государству долю почти в 10% в обмен на миллиарды долларов инвестиций.