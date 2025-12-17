Intel назначила экс-чиновника администрации Трампа главой по связям с властями

Опубликовано 17 декабря 2025, 08:151 мин.
Intel назначила экс-чиновника администрации Трампа главой по связям с властямиРобин Колвелл будет курировать взаимодействие компании с регуляторами
Компания Intel назначила Робин Колвелл старшим вице-президентом по связям с правительством. Она будет заниматься взаимодействием производителя чипов с регуляторами и политиками. Колвелл ранее занимала пост заместителя помощника президента Дональда Трампа и заместителя директора Национального экономического совета США.
Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан заявил, что ее опыт работы в сложной правовой и политической среде будет очень ценен для компании. Робин Колвелл останется работать в Вашингтоне.
Это назначение следует за нестандартным соглашением между компанией Intel и администрацией Трампа, в результате которого правительство США стало крупнейшим инвестором компании. В августе Intel продала государству долю почти в 10% в обмен на миллиарды долларов инвестиций.