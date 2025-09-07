Intel назвала 2026 год решающим для своей технологии 14A

14A использует новые EUV-литографические установки High-NA и требует больше шагов при производстве, что значительно повышает цену. Несмотря на риски, в Intel уверены в успехе. Генеральный директор Лип-Бу Тан отметил хорошие результаты тестов и рост интереса со стороны партнёров.

Однако даже в будущем Intel не собирается полностью уходить в собственное производство. Зинснер прямо заявил, что сотрудничество с TSMC сохранится «навсегда». Сейчас около 70% чипов компания выпускает сама, а 30% — заказывает у внешних фабрик.