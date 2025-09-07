Intel назвала 2026 год решающим для своей технологии 14A

Опубликовано 07 сентября 2025, 13:301 мин.
Intel назвала 2026 год решающим для своей технологии 14AНо признала зависимость от TSMC
Intel обозначила 2026 год как решающий для своей новой производственной технологии 14A. По словам финансового директора Дэйва Зинснера, выпуск чипов на этом техпроцессе начнётся только в том случае, если будут заказы от внешних клиентов. Причина — высокая стоимость.
14A использует новые EUV-литографические установки High-NA и требует больше шагов при производстве, что значительно повышает цену. Несмотря на риски, в Intel уверены в успехе. Генеральный директор Лип-Бу Тан отметил хорошие результаты тестов и рост интереса со стороны партнёров.
Однако даже в будущем Intel не собирается полностью уходить в собственное производство. Зинснер прямо заявил, что сотрудничество с TSMC сохранится «навсегда». Сейчас около 70% чипов компания выпускает сама, а 30% — заказывает у внешних фабрик.