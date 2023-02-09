Intel не хватает денег на новый немецкий завод: компания попросила еще у правительства

Представитель Intel отказался комментировать эту цифру, но сослался на то, что они "очень тесно сотрудничают с правительственными партнерами для устранения критического разрыва в расходах".

Компания объясняет, что ее новое требование, которое превышает уже утвержденные 6,8 млрд евро, было необходимо в связи с более высокими затратами на электроэнергию, и что она хотела бы использовать на заводе более передовую технологию, чем первоначально планировалось.