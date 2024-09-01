Intel отделит свои фабрики в отдельное юрлицо из-за катастрофических убытков компании

Обсуждения, проводимые при поддержке Morgan Stanley и Goldman Sachs, могут привести к реструктуризации или даже продаже литейного подразделения, которое занимается производством чипов для внешних клиентов. Это произошло после удручающего отчета о прибылях, в результате которого акции Intel упали до самого низкого уровня с 2013 года, хотя в пятницу они выросли на 9,5% до $ 22,04, что стало самым большим однодневным ростом с октября 2022 года.

Потенциальное разделение или продажа отражает резкий отход от первоначальной стратегии генерального директора Пэта Гелсингера по возрождению позиций Intel за счет расширения литейного бизнеса, чтобы конкурировать с такими лидерами, как TSMC. Однако стоит учитывать, что акции Intel упали на 60% в этом году, а ее литейное подразделение борется с операционными убытками.

Дальнейшие шаги Intel, которые, как ожидается, будут подробно описаны на заседании совета директоров в сентябре.