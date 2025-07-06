Intel откажется от 18A-процесса ради более перспективной технологии

С марта Тан сосредоточился на сокращении расходов и поиске новых путей для восстановления компании. Уже в июне он начал высказывать сомнения в привлекательности 18A для клиентов, пишут СМИ. Отказ от продажи этой технологии может привести к крупным финансовым потерям — аналитики оценивают их в сотни миллионов или даже миллиарды долларов.

Решение пока не принято — Intel представит возможные варианты совету директоров в июле, а окончательное решение ожидается осенью. Даже если компания откажется от массового производства 18A, она всё равно выполнит текущие обязательства перед Amazon, Microsoft и выпустит ноутбучные процессоры Panther Lake в 2025 году. Также разрабатываются улучшенные версии 18A — 18A-P и 18A-PT, запланированные на 2026 и 2028 годы.

Новая стратегия Тана — сосредоточиться на технологии 14A, где Intel надеется успешно конкурировать с TSMC и привлечь крупных клиентов вроде Apple и Nvidia.