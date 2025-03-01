Intel отложила запуск завода в США из-за проблем с бизнесом

Компания объяснила это необходимостью привести производство в соответствие с требованиями бизнеса и рынка. В последние годы Intel испытывает трудности, теряя свое доминирующее положение в полупроводниковой промышленности и отставая от бума искусственного интеллекта. В прошлом году акции компании потеряли более половины своей стоимости, вскоре произошло их самое большое однодневное падение за последние 50 лет. Компания также объявила о сокращении 15% персонала, а в декабре был уволен генеральный директор Пэт Гелсингер.

Несмотря на трудности, Intel получила значительную государственную поддержку США, в том числе грант в размере 8 миллиардов долларов по закону CHIPS and Science Act для увеличения производства полупроводников в США.