Intel отложила запуск завода в США из-за проблем с бизнесом

Опубликовано 01 марта 2025, 18:131 мин.
Intel отложила запуск завода в США из-за проблем с бизнесомДо 2030 года
Intel объявила о значительной задержке открытия своего завода по производству чипов в Огайо. Первая фабрика, которая должна была начать производство в 2025 году, теперь будет построена к 2030 году, а ее работа начнется в том же или следующем году. Второй завод в комплексе стоимостью 100 миллиардов долларов будет построен к 2031 году, а запущен в эксплуатацию в 2032 году.
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Компания объяснила это необходимостью привести производство в соответствие с требованиями бизнеса и рынка. В последние годы Intel испытывает трудности, теряя свое доминирующее положение в полупроводниковой промышленности и отставая от бума искусственного интеллекта. В прошлом году акции компании потеряли более половины своей стоимости, вскоре произошло их самое большое однодневное падение за последние 50 лет. Компания также объявила о сокращении 15% персонала, а в декабре был уволен генеральный директор Пэт Гелсингер.
Несмотря на трудности, Intel получила значительную государственную поддержку США, в том числе грант в размере 8 миллиардов долларов по закону CHIPS and Science Act для увеличения производства полупроводников в США.