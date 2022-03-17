Intel ожидает начала "активной" конкуренции с китайскими процессорами уже через 3-5 лет

“До сих пор не было ни одной местной компании, способной представлять существенную угрозу для Intel", - сказала Ванг. "Но через 3-5 лет станет ясно, что местные компании станут сильными соперниками”. Сообщается, что на Китай приходится более 25% доходов Intel.

Ванг уверена, что экосистему Wintel от Intel нелегко победить. Хотя она надеется, что в Китае появятся местные компании, которые будут конкурировать с Intel, “Intel не будет вежливой и будет использовать свою производственную мощь для честной конкуренции”, заявила вице-президент.

Похожая ситуация была с IBM, которая была уверена, что ее серверы останутся лидирующими в Китае, но компания Inspur, которая с 2009 года получает щедрые инвестиции и субсидии от китайского правительства, объявила в 2014 году, что она возьмет на себя бизнес IBM в Китае, заменив серверы IBM, используемые местными банками.