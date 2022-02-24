Intel планирует превзойти процессоры Apple Silicon

Как стало известно AdoredTV, основная дорожная карта процессоров Intel 15-го поколения, известных как "Arrow Lake", показывает, как компания хочет превзойти процессоры Apple. На этот раз Intel отдаст предпочтение мобильным чипам, а не настольным, сосредоточившись на энергоэффективности при более высокой производительности.

Чтобы достичь этого, Intel объединит свои ресурсы с технологией 3-нанометрового узла от TSMC - полупроводниковой компании, которая также производит чипы Apple Silicon. Ожидается, что новые процессоры Arrow Lake будут иметь несколько ядер для повышения производительности и эффективности, чтобы устройства могли выполнять задачи, не потребляя слишком много энергии.

Однако, в то время как M1 уже доступен покупателям в трех различных вариантах, новый чип Intel, как ожидается, будет выпущен на рынок лишь в конце 2023 года.