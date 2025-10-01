Intel поможет контролировать… качество фруктов

Опубликовано 01 октября 2025, 18:451 мин.
Intel поможет контролировать… качество фруктовПрямо на складе
Сингапурская DiMuto объявила о партнёрстве с Intel, чтобы усовершенствовать свою систему контроля качества фруктов PQAI и устройство Dacky. Благодаря этой технологии склады смогут проводить проверки с помощью ИИ прямо на месте, без подключения к Всемирной сети.
© DiMuto
Решение работает на процессорах Intel Core Ultra и использует инструменты OpenVINO — что позволяет в реальном времени анализировать изображения, находить дефекты на фруктах, быстро сканировать коробки и делать фотографии.
Устройство Dacky фотографирует, маркирует и отслеживает каждую коробку и даже каждый плод. Это превращает их в объекты в «цифре», которые можно легко проверить и отследить на всём пути от упаковки до покупателя
По словам представителей DiMuto, это решение не только ускоряет работу складов, но и каким-то образом «повышает доверие покупателей».