Intel поможет контролировать… качество фруктов

Решение работает на процессорах Intel Core Ultra и использует инструменты OpenVINO — что позволяет в реальном времени анализировать изображения, находить дефекты на фруктах, быстро сканировать коробки и делать фотографии.

Устройство Dacky фотографирует, маркирует и отслеживает каждую коробку и даже каждый плод. Это превращает их в объекты в «цифре», которые можно легко проверить и отследить на всём пути от упаковки до покупателя

По словам представителей DiMuto, это решение не только ускоряет работу складов, но и каким-то образом «повышает доверие покупателей».