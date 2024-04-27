Intel понадобились миллиарды для нового завода в Ирландии

Потенциальные многомиллиардные инвестиции позволят привлечь капитал за счет долевого и долгового финансирования. Несмотря на то, что детали еще обсуждаются, Intel явно наращивает свои амбиции в области глобального производства чипов. Этот ирландский завод добавится к уже существующим предприятиям и запланированным расширениям в США.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер подчеркивает важность производства чипов, называя их «валютой, которая будет двигать мировую экономику». Он подчеркивает уникальное положение Intel как «крупнейшего западного производителя микросхем, обладающего возможностями для исследований и разработок».