Intel понадобились миллиарды для нового завода в Ирландии

Опубликовано 27 апреля 2024, 17:15
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Intel понадобились миллиарды для нового завода в ИрландииИ она в процессе поиска
По сообщениям, компания Intel ведет переговоры с такими крупными инвесторами, как Apollo Global Management, KKR и Stonepeak, ради финансирования нового завода в Ирландии. Это последует за аналогичной сделкой с Brookfield Infrastructure Partners по расширению производства Intel в Аризоне.
Потенциальные многомиллиардные инвестиции позволят привлечь капитал за счет долевого и долгового финансирования. Несмотря на то, что детали еще обсуждаются, Intel явно наращивает свои амбиции в области глобального производства чипов. Этот ирландский завод добавится к уже существующим предприятиям и запланированным расширениям в США.
Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер подчеркивает важность производства чипов, называя их «валютой, которая будет двигать мировую экономику». Он подчеркивает уникальное положение Intel как «крупнейшего западного производителя микросхем, обладающего возможностями для исследований и разработок».