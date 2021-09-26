Intel построит два завода в Аризоне, чтобы снизить зависимость США от тайваньских и корейских микросхем

Новые заводы Fab 52 и Fab 62, которые планируется запустить в 2024 году, позволят США решить актуальную проблему нехватки микросхем. Также это поможет стране вернуть лидерство в области микроэлектроники.

Две новые фабрики станут непосредственными конкурентами компании TSMC, которая в июне этого года тоже начала строить завод в Аризхоне, в городе Финиксе. На это строительство планируется потратить 12 миллиардов долларов.