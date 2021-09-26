Intel построит два завода в Аризоне, чтобы снизить зависимость США от тайваньских и корейских микросхем

Наука и технологии
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Intel построит два завода в Аризоне, чтобы снизить зависимость США от тайваньских и корейских микросхемОни начнут работу в 2024 году
Портал Nikkei Asia сообщил о планах Intel по расширению производства в США.
В эту пятницу, говорит Nikkei Asia, в американском штате Аризона началось строительство двух заводов. На них будут производить микросхемы. Компания Intel пошла на такой шаг ради обретения независимости от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., а также поддержки собственной продукции.
Новые заводы Fab 52 и Fab 62, которые планируется запустить в 2024 году, позволят США решить актуальную проблему нехватки микросхем. Также это поможет стране вернуть лидерство в области микроэлектроники.
Две новые фабрики станут непосредственными конкурентами компании TSMC, которая в июне этого года тоже начала строить завод в Аризхоне, в городе Финиксе. На это строительство планируется потратить 12 миллиардов долларов.