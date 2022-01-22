Intel построит крупнейший в мире комплекс по производству чипов

Новые производственные мощности Intel создадут тысячи высокооплачиваемых рабочих мест в штате Огайо. Сначала компания построит фабрику из двух корпусов с 3000 рабочих мест. Это предприятие займёт площадь в четыре квадратных километра. Оно должно начать работать в 2025 году. В будущем построят ещё шесть фабрик. Общая сумма инвестиций может составить $100 млрд.

Помимо этого, Intel рассматривает возможность постройки большого производственного комплекса в Европе. Пока решение об этом не принято. Его могут огласить через три-четыре месяца.