Intel построит крупнейший в мире комплекс по производству чипов

Наука и технологии
Сегодня в 17:06
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Intel построит крупнейший в мире комплекс по производству чиповВ США
Корпорация Intel объявила, что инвестирует до $20 млрд в строительство потенциально крупнейшего в мире комплекса по производству микросхем в Огайо. Компания делает это, чтобы восстановить своё лидерство на рынке и, потенциально, хоть как-то смягчить глобальный дефицит полупроводников.
Новые производственные мощности Intel создадут тысячи высокооплачиваемых рабочих мест в штате Огайо. Сначала компания построит фабрику из двух корпусов с 3000 рабочих мест. Это предприятие займёт площадь в четыре квадратных километра. Оно должно начать работать в 2025 году. В будущем построят ещё шесть фабрик. Общая сумма инвестиций может составить $100 млрд.
Помимо этого, Intel рассматривает возможность постройки большого производственного комплекса в Европе. Пока решение об этом не принято. Его могут огласить через три-четыре месяца.
Источник: Intel