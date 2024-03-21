Intel потратит на производства в США 100 миллиардов долларов

Центральным элементом плана Intel является новый «крупнейший в мире завод по производству ИИ-чипов», который планируется построить на пустующих полях недалеко от Колумбуса, штат Огайо. По словам генерального директора Пэта Гелсингера, строительство может начаться уже в 2027 году. Проект также предусматривает реконструкцию существующих предприятий в Нью-Мексико и Орегоне, а также расширение производства в Аризоне. Это ставит Intel в прямую конкуренцию со своим давним соперником, TSMC, который также строит крупный завод в Аризоне при потенциальном финансировании правительства США.

Около 30% от суммы в 100 миллиардов долларов пойдет на покрытие расходов на строительство, а остальные средства будут использованы для закупки передового оборудования для производства микросхем у таких компаний, как ASML и KLA.

Аналитики считают, что Intel потребуется от трех до пяти лет, чтобы стать серьезным соперником на рынке передового производства микросхем, и еще больше времени, чтобы превзойти нынешнее доминирование TSMC.