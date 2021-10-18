Intel пожалела, что потеряла Apple и позволила ей использовать свои процессоры

Гелсинджера спросили, отказалась ли Intel от идеи, что компьютеры Mac будут работать на процессорах компании. Пэт на это ответил, что от такой идеи никогда не отказывались. Он отметил, что Apple решила, будто может сделать чип лучше, чем Intel. Гелсинджер признал, что компания выполнила хорошую работу. И теперь Intel остаётся лишь сделать процессор лучше. Глава компании надеется, что благодаря этому ему удастся вернуть бизнес Apple.

«Итак, я буду упорно бороться, чтобы обойти бизнес Тима (прим. Кука) в этой области», — добавил Гелсинджер.