Intel представила более быструю и универсальную альтернативу стандарту USB 3.1

Уже Thunderbolt 3 в сравнении с USB 3.1 Gen 2 намного быстрее. Последний развивает скорость до 10 гигабит в секунду, а Thunderbolt 3 — до 40 гигабит в секунду.

Thunderbolt 4 — это следующее поколение универсального интерфейса, развивающее идеи Thunderbolt 3. Скорость передачи данных у Thunderbolt 4 остаётся на том же уровне, но данная спецификация является наиболее универсальной из всех имеющихся: поддерживает и USB4, и DisplayPort, и PCI Express (PCIe). Кроме того, Thunderbolt 4 полностью совместим с предыдущими версиями Thunderbolt и USB.

Новый стандарт предлагает:

вдвое большую производительность при передаче видео и данных;

впервые — подключение док-станций с четырьмя портами Thunderbolt и универсальных кабелей длиной до двух метров;

возможность последовательно подключать два монитора с разрешением 4K или один монитор с разрешением 8K;

поддержку PCIe с полосой пропускания 32 Гбит/с для подключения внешних накопителей со скоростью чтения/записи до 3000 Мб/с;

использовать как минимум один порт для зарядки;

выводить ПК из спящего режима через устройство ввода, подключённое к к док-станции Thunderbolt;

использовать защиту Intel VT-d с прямым доступом к памяти (DMA) для предотвращения физических DMA-атак.

Также Intel анонсировала контроллер Thunderbolt 4 серии JHL8x40, совместимый с миллионами существующих компьютеров и периферийных устройств, поддерживающих Thunderbolt 3. Первые ПК (в том числе ноутбуки) с портами Thunderbolt 4 станут доступны уже в этом году.