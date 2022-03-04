Intel прекратила все поставки в Россию и Белоруссию

В Intel сообщили: «...мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Белоруссии... Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто имеет тесные связи с этим регионом».

Как отмечает «Интерфакс», российское представительство Intel пока не комментирует ситуацию. Сейчас в российской «дочке» Intel работают около 60 человек. Выручка компании за 2020 год составила 1 млрд рублей, чистая прибыль — 67 млн рублей.

Напомним, AMD тоже заявила, что приостановила продажу своей продукции на территории России и Белоруссии. В список входят, в том числе, потребительские процессоры Ryzen и серверные EPYC.