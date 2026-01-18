Intel прибрала к рукам бывшего руководителя GPU-проектов Qualcomm

Опубликовано 18 января 2026, 10:301 мин.
Intel прибрала к рукам бывшего руководителя GPU-проектов QualcommУсилит ИИ-направление
Intel пригласила на работу Эрика Демерса — одного из ведущих специалистов по графическим процессорам, пишут СМИ. Ранее он почти 14 лет работал в Qualcomm и отвечал за развитие линейки Adreno.
© Intel
В Intel Демерс займет пост старшего вице-президента и будет руководить разработкой GPU для дата-центров. Цель — создание мощных чипов для ИИ. Компания рассчитывает, что его опыт «поможет усилить позиции в борьбе с Nvidia».
Аналитики ставят на его фигуру большие ставки, потому что, по их словам, Демерс не просто менеджер, а «инженер и архитектор», способный разрабатывать графические процессоры с нуля.