Intel пригрозила вложить больше сил в предприятия Европы, если США не выделят им денег

"Идея отложить торжественную закладку - отстой", - сказал генеральный директор Intel Патрик Гелсингер.

Но он объяснил, что без нужного законодательства и помощи пока не имеет смысла двигаться вперед. При этом, по словам гендиректора Intel, если закон о субсидиях не будет принят, больше инвестиций может переместиться в Европу.

Стоит отметить, что к 2027 году в Германии Intel планирует создать предприятия по изготовлению полупроводниковых компонентов, потратив на это не менее 17 млрд евро. Похожие проекты планируются в Ирландии, Италии, а также во Франции и Польше. Ну и само собой Intel рассчитывает на существенную материальную поддержку местных властей, как и в случае с предприятиями в США.