Intel пригрозила вложить больше сил в предприятия Европы, если США не выделят им денег

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Intel пригрозила вложить больше сил в предприятия Европы, если США не выделят им денегИ закладка первого камня завода по производству полупроводников в США уже отменена
Intel отменила запланированную на 22 июля церемонию закладки первого камня крупного завода по производству полупроводников к востоку от Колумбуса в ожидании выделения $52 млрд долларов на помощь полупроводниковой промышленности США. И компания уже засматривается на Европу
"Идея отложить торжественную закладку - отстой", - сказал генеральный директор Intel Патрик Гелсингер.
Но он объяснил, что без нужного законодательства и помощи пока не имеет смысла двигаться вперед. При этом, по словам гендиректора Intel, если закон о субсидиях не будет принят, больше инвестиций может переместиться в Европу.
Стоит отметить, что к 2027 году в Германии Intel планирует создать предприятия по изготовлению полупроводниковых компонентов, потратив на это не менее 17 млрд евро. Похожие проекты планируются в Ирландии, Италии, а также во Франции и Польше. Ну и само собой Intel рассчитывает на существенную материальную поддержку местных властей, как и в случае с предприятиями в США.