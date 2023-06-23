Intel продолжает терять деньги

Intel продолжает терять деньгиНо не все так плохо
После недавнего обновления Intel информации о своем бизнесе литейных услуг аналитики с Уолл-стрит отреагировали неоднозначно. Стоимость акций компании продолжает снижаться.
Аналитик Bernstein Стейси Расгон признала сложную экономическую ситуацию на производстве, но отметила, что Intel осознает необходимость более эффективной структуры затрат.
Расгон рассказала о плане Intel сократить расходы на 8-10 миллиардов долларов, в том числе на 3 миллиарда долларов в этом году, за счет различных мер по повышению эффективности.
Хотя Intel не объявила ни о каких заказчиках, аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс положительно оценил стратегию, особенно детали экономии средств, несмотря на «предостережения о неопределенности исполнения».
Отсутствие анонсов для клиентов, возможно, также способствовало снижению акций Intel, но руководство намекнуло на возможные анонсы во второй половине года, которые должны ситуацию исправить.