Intel прокомментировала слухи о задержке флагманского процессора Meteor Lake

Это хорошо для Intel, потому что Meteor Lake - одна из самых важных разработок компании за многие годы. Это не только первый клиентский процессор на архитектуре Intel 4 и, как сообщается, первый процессор, в производстве которого используется экстремальная ультрафиолетовая литография (EUV), но и первый крупный релиз Intel, в котором используется конструкция чиплета, где компоненты процессора можно комбинировать, как лего.

Intel уже начала переходить к гибридным чипам с 12-го поколения Alder Lake, в котором сочетаются ядра с высокой производительностью и эффективностью, как в чипах для смартфонов, но это не одно и то же.