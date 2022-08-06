Intel прокомментировала слухи о задержке флагманского процессора Meteor Lake

Сегодня в 16:29
1 мин.
Intel прокомментировала слухи о задержке флагманского процессора Meteor LakeВсе в порядке
Сообщение TrendForce породило слухи о том, что следующий флагманский процессор Intel Meteor Lake будет отложен до 2024 года, что означает отставание от графика на целый год. Однако Intel опровергает эти слухи, а пресс-секретарь Томас Ханнафорд заявил изданию The Verge, что они не только не соответствуют действительности, но и что Meteor Lake будет отгружен, запущен и доступен для потребителей в 2023 году.
Это хорошо для Intel, потому что Meteor Lake - одна из самых важных разработок компании за многие годы. Это не только первый клиентский процессор на архитектуре Intel 4 и, как сообщается, первый процессор, в производстве которого используется экстремальная ультрафиолетовая литография (EUV), но и первый крупный релиз Intel, в котором используется конструкция чиплета, где компоненты процессора можно комбинировать, как лего.
Intel уже начала переходить к гибридным чипам с 12-го поколения Alder Lake, в котором сочетаются ядра с высокой производительностью и эффективностью, как в чипах для смартфонов, но это не одно и то же.