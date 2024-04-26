Intel пытается встать на ноги: сдержанный прогноз вызвал опасения аналитиков

Ожидается, что продажи за текущий квартал окажутся ниже прогнозов аналитиков, а маржа прибыли сократится. Это говорит о том, что усилиям генерального директора Пэта Гелсингера по восстановлению компании требуется больше времени.

Intel отстает от конкурентов, таких как Nvidia и TSMC, как по доходам, так и по технологиям. Хотя компания ожидает улучшения ситуации в конце этого года, ее производство чипов искусственного интеллекта сдерживается «ограничениями».

Цена акций упала после окончания торгов, что отражает разочарование инвесторов. Это еще больше усугубляет тяжелый год для Intel, акции которой уже упали на 30%.

Несмотря на проблемы, Intel не теряет оптимизма. Компания запускает новый ИИ-ускоритель и ожидает, что ее литейный бизнес станет прибыльным в ближайшие несколько лет.