Intel раскрыла подробности о мини-компьютере SoC Core 12-го поколения

Последние представители семейства Alder Lake, 12-е поколение процессоров Intel Core SoC для IoT edge (ранее Alder Lake PS) сочетают в себе профиль производительности и энергопотребление мобильных чипов, но гибкость гнезда LGA настольных чипов, по словам Intel. Что означает, что они могут быть установлены непосредственно на системную плату или в гнездо для простой замены.

Поставляемые в виде многочипового пакета, новые процессоры объединяют ядра Alder Lake с интегрированным концентратором контроллера платформы (PCH), обеспечивающим функции ввода-вывода, и интегрированной графикой Iris Xe с 96 графическими исполнительными блоками.

Эти новые чипы имеют диапазон базовой мощности от 15 до 45 Вт, при этом 15-ваттные части имеют до 10 процессорных ядер, а 45-ваттные - от 8 до 14 ядер. До 6 из этих ядер являются многопоточными производительными ядрами, а до 8 - однопоточными эффективными ядрами.

Они также оснащены функцией Intel Thread Director, представленной в Alder Lake, которая отслеживает производительность потоков, чтобы рабочие нагрузки распределялись по нужным ядрам.

Что касается вычислений, чипмейкер также утверждает, что 96 графических исполнительных блоков обеспечивают высокую степень параллелизации в рабочих нагрузках ИИ для анализа данных о границах, а ядра процессора также оснащены Intel Deep Learning Boost, инструкциями, предназначенными для ускорения обработки ИИ. Чипмейкер добавил, что его инструментарий OpenVINO для разработки таких приложений полностью поддерживается новыми чипами.

Еще одной ключевой возможностью для управления системами, развернутыми в граничных сценариях, является то, что эти процессоры включают функции Intel vPro, которые включают возможности удаленного управления, встроенные в аппаратное обеспечение.