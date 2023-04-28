Intel рассказала о самом большом квартальном убытке в истории компании

В первом квартале чистый убыток Intel составил 2,8 млрд долларов. Intel также заявила о потере 4 центов за акцию, что оказалось меньше, чем ожидали аналитики.

Группа клиентских вычислений Intel, в которую входят чипы, используемые в большинстве ПК и ноутбуков на базе Windows, сообщила о доходе в размере 5,8 млрд долларов, что на 38% меньше в годовом исчислении.

Между тем, подразделение компании по производству серверных чипов, входящее в сегмент "Центры обработки данных и искусственный интеллект", пострадало от еще большего спада, упав на 39% до $3,7 млрд.

«Светлым пятном» для Intel стала компания Mobileye, которая вышла на биржу в прошлом году, но по-прежнему контролируется Intel. Mobileye производит системы и программное обеспечение для самоуправляемых автомобилей и сообщила о росте продаж на 16% до 458 миллионов долларов.