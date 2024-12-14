Наука и технологии
Опубликовано 14 декабря 2024, 11:15
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Intel рассмотрела возможность отделения производства

В случае неудачи новой технологии производства чипов
Новые исполнительные директора Intel Мишель Джонстон Холтхаус и Дэвид Зинснер признали, что компании может потребоваться выделение производственных операций, если ее новая технология производства чипов 18A не будет успешной.
Intel рассмотрела возможность отделения производства
© Ferra

Стоимость компании упала более чем на 100 миллиардов долларов, пока она пытается вернуть себе лидерство в производстве чипов из-за упущения возможности воспользоваться бумом ИИ, который возглавила Nvidia.

Выступая на конференции Barclays в Сан-Франциско, руководители рассказали о том, что производственное подразделение Intel уже управляется отдельно, а его финансы и операции ведутся независимо в рамках подразделения Intel Foundry.

Хотя полное разделение производства и проектирования еще под вопросом, но со счетов не сбрасывается.

Источник:Yahoo
Автор:Максим Многословный
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