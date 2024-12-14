Intel рассмотрела возможность отделения производства

Стоимость компании упала более чем на 100 миллиардов долларов, пока она пытается вернуть себе лидерство в производстве чипов из-за упущения возможности воспользоваться бумом ИИ, который возглавила Nvidia.

Выступая на конференции Barclays в Сан-Франциско, руководители рассказали о том, что производственное подразделение Intel уже управляется отдельно, а его финансы и операции ведутся независимо в рамках подразделения Intel Foundry.

Хотя полное разделение производства и проектирования еще под вопросом, но со счетов не сбрасывается.