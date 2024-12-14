Intel рассмотрела возможность отделения производства

Опубликовано 14 декабря 2024, 11:151 мин.
Intel рассмотрела возможность отделения производстваВ случае неудачи новой технологии производства чипов
Новые исполнительные директора Intel Мишель Джонстон Холтхаус и Дэвид Зинснер признали, что компании может потребоваться выделение производственных операций, если ее новая технология производства чипов 18A не будет успешной.
Стоимость компании упала более чем на 100 миллиардов долларов, пока она пытается вернуть себе лидерство в производстве чипов из-за упущения возможности воспользоваться бумом ИИ, который возглавила Nvidia.
Выступая на конференции Barclays в Сан-Франциско, руководители рассказали о том, что производственное подразделение Intel уже управляется отдельно, а его финансы и операции ведутся независимо в рамках подразделения Intel Foundry.
Хотя полное разделение производства и проектирования еще под вопросом, но со счетов не сбрасывается.