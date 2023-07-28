Intel решила встраивать ИИ в каждую созданную ею платформу

В ближайшее время Intel выпустит Meteor Lake, свой первый потребительский чип со встроенным нейронным процессором для задач машинного обучения, следуя по стопам AMD, Apple и Qualcomm.

Гелсингер подчеркнул важность ИИ на уровне клиента, заявив, что ИИ и облачные вычисления не обязательно идут рука об руку. Хотя некоторые задачи ИИ могут быть удобны в облаке, многие приложения ИИ требуют обработки в реальном времени. Гелсингер привел примеры того, как ИИ может быть полезен в различных отраслях, начиная от перевода языка в реальном времени и заканчивая автоматизацией и играми.

Он также отметил, что ИИ будет распространен в таких устройствах, как слуховые аппараты и торговые платформы, а также в корпоративных центрах обработки данных.

Высказывания Гелсингера свидетельствуют о том, что Intel намерена конкурировать с Nvidia на рынке ИИ, найти свою собственную нишу и расширить внедрение ИИ за пределы облачных вычислений.