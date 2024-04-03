Intel сообщила о 7-миллиардных убытках в 2023 году

Опубликовано 03 апреля 2024, 10:30
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Intel сообщила о 7-миллиардных убытках в 2023 годуДаже больше, чем в 2022
Похоже, что хватка Intel в мире производства микросхем ослабевает: ее подразделение Client Computing Group (CCG) сообщило о операционных убытках в размере 7 миллиардов долларов в 2023 году. Это значительный скачок по сравнению с убытком в 5,2 миллиарда долларов в 2022 году, а в сочетании с 31-процентным снижением выручки по сравнению с 27,49 миллиарда долларов в 2022 году картина становится тревожной.
Генеральный директор Пэт Гелсингер объясняет, что литейный бизнес Intel, отвечающий за производство чипов для других компаний, испытывает на себе последствия принятых ранее решений. Это привело к тому, что 30% производства пластин было передано на аутсорсинг конкурентам, таким как TSMC.
Однако есть и проблеск надежды. Intel наконец-то перешла на технологию экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) от голландского производителя ASML. Ожидается, что эта технология, которой Intel ранее избегала, значительно повысит экономическую эффективность. По словам ASML, EUV позволяет литейным компаниям, таким как Intel, более доступно масштабировать производство.