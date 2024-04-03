Intel сообщила о 7-миллиардных убытках в 2023 году

Генеральный директор Пэт Гелсингер объясняет, что литейный бизнес Intel, отвечающий за производство чипов для других компаний, испытывает на себе последствия принятых ранее решений. Это привело к тому, что 30% производства пластин было передано на аутсорсинг конкурентам, таким как TSMC.

Однако есть и проблеск надежды. Intel наконец-то перешла на технологию экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) от голландского производителя ASML. Ожидается, что эта технология, которой Intel ранее избегала, значительно повысит экономическую эффективность. По словам ASML, EUV позволяет литейным компаниям, таким как Intel, более доступно масштабировать производство.