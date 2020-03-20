Intel создаст чип, способный «чуять» запахи, как люди

Как сообщает издание Ubergizmo, специалисты Intel разрабатывают компьютерный чип, который смог бы определять запахи так, как это делает человек. В компании говорят, что построили алгоритм, который имитирует мозговую активность человека, когда он что-то нюхает. Чип будет использовать это для обнаружения запаха. Пока система, конечно, будет ограничена определёнными типами ароматов.

В будущем чип можно будет использовать в устройствах типа «электронного носа», которые будут идентифицировать запахи вокруг и оповещать об этом пользователя.

Специалисты уверены, что будущее за нейроморфными системами, которые могут решить проблему взаимодействия вычислительных машин с данными в реальном времени.