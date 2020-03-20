Наука и технологии
Сегодня 15:40
Intel создаст чип, способный «чуять» запахи, как люди
Он имитирует работу мозга
Intel создаст чип, способный «чуять» запахи, как люди. По сути, искусственная нейронная сеть будет имитировать работу мозга.
Как сообщает издание Ubergizmo, специалисты Intel разрабатывают компьютерный чип, который смог бы определять запахи так, как это делает человек. В компании говорят, что построили алгоритм, который имитирует мозговую активность человека, когда он что-то нюхает. Чип будет использовать это для обнаружения запаха. Пока система, конечно, будет ограничена определёнными типами ароматов.
В будущем чип можно будет использовать в устройствах типа «электронного носа», которые будут идентифицировать запахи вокруг и оповещать об этом пользователя.
Специалисты уверены, что будущее за нейроморфными системами, которые могут решить проблему взаимодействия вычислительных машин с данными в реальном времени.