Intel создаст для Минобороны США шифрование без возможности взлома

Так Intel стала участником программы по защите данных в виртуальных средах. Как следует из пресс-релиза, компания разработает ускоритель для полностью гомоморфного шифрования (fully homomorphic encryption, FHE).

Полностью гомоморфное шифрование позволяет производить вычисления с всегда зашифрованными данными. При других методах информация остаётся незашифрованной в процессе вычислений, а это позволяет потенциальные атаки на данном этапе. Если же не будет необходимости расшифровывать данные, то вероятность киберугроз снизится. Полностью гомоморфное шифрование позволит бизнесу использовать, например, машинное обучение для применения данных и при этом защитить их конфиденциальность.

Внедрение FHE происходит медленно из-за трудоёмкости обработки зашифрованных данных. Intel должна создать интегральные микросхемы, которые будут ускорять работу определённых приложений для этой задачи.