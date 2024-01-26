Intel спрогнозировала слабую выручку за первый квартал 2024 года. Акции падают

Акции Intel упали на 10% в ходе торгов после окончания рабочего дня. В последние годы Intel с трудом пытается встать на ноги, и этот последний прогноз не является хорошим знаком для компании. Компания вкладывает значительные средства в искусственный интеллект, но это привело к снижению валовой прибыли. Инвесторы теперь начинают сомневаться, окупятся ли эти инвестиции.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил, что компания ожидает улучшения продаж в конце года, пишут СМИ. Однако он также признал, что компании придется сместить акцент с подразделения персональных компьютеров и начать получать солидную прибыль от центров обработки данных и искусственного интеллекта.

2024 год — это год, который станет для Intel решающим или переломным. Если компания не сможет изменить ситуацию в течение следующего года, ей грозит дальнейшее падение акций и, возможно, банкротство. Хоть в это верится слабо.