Intel «убила» одну из разработок поглощенной Habana Labs

Однако, несмотря на значительное развитие драйверов с открытым исходным кодом для Gaudi2, никаких заметных разработок или обновлений для Greco не было.

Недавний патч в драйвере ускорителя ядра Linux от Habana Labs, которую когда-то поглотила Intel, удалил ссылки на Greco, что свидетельствует о смене фокуса. В патче отмечалось, что Greco не был включен в upstream, что указывает на возможную отмену или ограниченное использование этого оборудования.

Хотя официальных заявлений о статусе Greco не поступало, удаление ссылок из драйвера и документации ставит под сомнение его будущую доступность или использование, возможно, ограничивая его применение конкретными нишевыми клиентами или приложениями.