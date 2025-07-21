Intel уволит более 5 500 сотрудников в США из-за финансовых проблем

Intel отстаёт от конкурентов, таких как Nvidia, Samsung и TSMC. Пока другие компании уже выпускают чипы по технологии 3 нм, Intel всё ещё не вышла на нужный уровень. Это привело к задержкам в выпуске новых продуктов и падению продаж.

В первом квартале 2025 года компания сообщила об убытке почти $ 887 миллионов и снижении выручки на 3% по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор Intel Лип Бу Тан заявил о необходимости изменить внутреннюю структуру и упростить процессы. Массовые сокращения стали частью этой стратегии.