Intel воспользовалась нехваткой мощностей TSMC в «продвинутой упаковке» чипов

Опубликовано 08 апреля 2026, 16:471 мин.
Intel воспользовалась нехваткой мощностей TSMC в «продвинутой упаковке» чиповКомпании ищут замену TSMC
В Intel заявляют, что их направление по «продвинутой упаковке» чипов (EMIB) набирает обороты. Раньше в этой области почти безраздельно господствовала TSMC. Но её мощностей стало не хватать — спрос на ИИ-чипы огромен, пишут СМИ.
© Ferra.ru
Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер сообщил, что компания уже получила обязательства на миллиарды долларов. Некоторые клиенты готовы платить заранее, дабы забронировать место. Среди потенциальных заказчиков — Google и Amazon.
Почему клиенты выбирают Intel? Объясняют СМИ. У TSMC производство сосредоточено в одном месте, а поставки ограничены. У Intel же заводы распределены по разным странам, что снижает риски. Кроме того, технология Intel «более гибкая»: заказчик может подключаться к процессу на разных этапах.
Больше деталей о контрактах компания обещает раскрыть во второй половине 2026 года.