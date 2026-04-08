Intel воспользовалась нехваткой мощностей TSMC в «продвинутой упаковке» чипов

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер сообщил, что компания уже получила обязательства на миллиарды долларов. Некоторые клиенты готовы платить заранее, дабы забронировать место. Среди потенциальных заказчиков — Google и Amazon.

Почему клиенты выбирают Intel? Объясняют СМИ. У TSMC производство сосредоточено в одном месте, а поставки ограничены. У Intel же заводы распределены по разным странам, что снижает риски. Кроме того, технология Intel «более гибкая»: заказчик может подключаться к процессу на разных этапах.

Больше деталей о контрактах компания обещает раскрыть во второй половине 2026 года.