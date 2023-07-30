Intel захотела купить израильского производителя микросхем за миллиарды долларов: есть ли успехи

Intel захотела купить израильского производителя микросхем за миллиарды долларов: есть ли успехиУчитывая, что соглашение должно быть завершено через пару недель
Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) в ответ на вопрос о возможности продления процесса слияния с компанией Tower Semiconductor сохранил молчание. Срок сделки стоимостью 5,2 млрд долларов истекает через пару недель, и Гелсингер отказался комментировать возможность ее продления.
Он подчеркнул, что Intel активно работает с китайскими регулирующими органами для получения разрешения на сделку, которая является главным препятствием для ее завершения.
Недавно Гелсингер посетил Китай с целью получения разрешения на приобретение Tower Semi и выразил надежду, что сделка будет завершена в ближайшее время. Дата окончания сделки - 15 августа, и Intel с нетерпением ждет ее завершения. Однако Гелсингер заверил, что литейный бизнес Intel не зависит от завершения этого приобретения.