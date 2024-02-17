Intel захотела получить $10 млрд от властей США

Эта новость вызвала волнения в технологической отрасли, а цена акций Intel немного выросла, несмотря на тяжелый год в целом. Потенциальная сделка подчеркивает жесткую конкуренцию на рынке полупроводников, где такие азиатские гиганты, как TSMC и Samsung, также открывают американские фабрики.

Закон о чипах, принятый в 2022 году, направлен на борьбу с десятилетиями зарубежного производства чипов путем выделения 39 миллиардов долларов в виде прямых грантов и 75 миллиардов долларов в виде займов и кредитных гарантий. Предлагаемый Intel пакет, который может включать обе формы финансовой помощи, может стать самым крупным.

Потенциальная финансовая помощь приходит в тот момент, когда Intel пытается восстановить свои позиции, уступая азиатским конкурентам. Генеральный директор компании Пэт Гелсингер активно выступает за государственную поддержку, подчеркивая, что амбициозные планы Intel по расширению производства зависят от такого финансирования.