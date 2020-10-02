Intel заключила контракт с военными США

Intel не раскрыла сумму контракта. За его выполнением следит отделение Crane Division Центра наземных боевых действий Военно-морских сил (ВМС). По контракту Intel будет помогать военным разрабатывать прототипы микросхем. Компания будет использовать собственную технологию упаковки полупроводников на заводах в Аризоне и Орегоне.

То есть прототипы чипов, созданные по программе SHIP, будут объединять созданные правительством микросхемы с передовыми продуктами Intel. Это позволит улучшить производительность и снизить энергопотребление.