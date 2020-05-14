Наука и технологии
Сегодня 19:28
Intel заявила о цели стать самым «чистым» производителем чипов к 2030 году
Хочет полностью перейти на возобновляемую энергию
Intel заявила о цели стать самым «чистым» производителем чипов к 2030 году. Компания планирует использовать возобновляемую энергию на 100% и полностью избавиться от отходов.
Intel объявила свои экологические цели для 2030 года. К концу десятилетия компания надеется достичь такого состояния, чтобы полностью полагаться на возобновляемую энергию и ликвидировать все потенциальные отходы.
В Intel заявили, что уже достигли многих целей, поставленных на 2020 год. В частности, компания уже перерабатывает более чем 90% своих отходов. Снизилось и количество выбрасываемых парниковых газов — почти на 30% с 2010 года. Кроме того, компания сократила количество потребляемой воды на 38%.
Для обычного потребителя эти цели компании могут быть полезны в том смысле, что в попытке бороться за сохранность природы Intel старается выпускать более энергоэффективные процессоры.