Intel заявила о цели стать самым «чистым» производителем чипов к 2030 году

Intel объявила свои экологические цели для 2030 года. К концу десятилетия компания надеется достичь такого состояния, чтобы полностью полагаться на возобновляемую энергию и ликвидировать все потенциальные отходы.

В Intel заявили, что уже достигли многих целей, поставленных на 2020 год. В частности, компания уже перерабатывает более чем 90% своих отходов. Снизилось и количество выбрасываемых парниковых газов — почти на 30% с 2010 года. Кроме того, компания сократила количество потребляемой воды на 38%.

Для обычного потребителя эти цели компании могут быть полезны в том смысле, что в попытке бороться за сохранность природы Intel старается выпускать более энергоэффективные процессоры.