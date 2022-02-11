Интеллект попугаев какаду сравним с интеллектом 8-летнего человека

Использование инструментов редко встречается у животных, особенно сложных, где два элемента закреплены вместе, например, копье или топор, или составных инструментов, где предметы - например, палка и камень - используются вместе. Эти виды орудий превратились в рекреационные виды деятельности, такие как хоккей, крикет или гольф, и именно это вдохновило авторов исследования.

В своем эксперименте команда разработала игру в гольф для одного вида птиц - какаду Гоффина, который известен своими навыками решения проблем и способностью использовать отдельные инструменты, такие как палки, для раскрытия скорлупы орехов и семян.

Птицы должны были провести мяч через отверстие в закрытую коробку, а затем с помощью палки подтолкнуть мяч к одной стороне коробки, где срабатывает механизм люка. Это, в свою очередь, высвобождает орех кешью для птицы.

Три какаду догадались, как использовать палку, чтобы маневрировать шариком в нужном положении для высвобождения лакомства, продемонстрировав высокий уровень инноваций в использовании инструментов.

Сара Бек, профессор когнитивного развития в Школе психологии Бирмингемского университета, является соавтором и сотрудником этой работы сказала: “На самом деле, дети до 8 лет с большим трудом решают задачи, которые под силу какаду”