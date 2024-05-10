Интерьеры автомобилей в США имеют вызывающие рак вещества: ученые

Кто виноват? В интерьеры автомобилей вшиты антипирены, которые Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) предписала использовать с 1970-х годов для предотвращения пожаров при авариях.

Хотя эффективность этих химикатов в предотвращении пожаров спорна, исследование ученых Университета Дьюка выявляет другой риск — потенциальную канцерогенность.

Почти все протестированные автомобили содержали трис (1-хлоро-изопропил) фосфат (TCIPP) — химическое вещество, которое Национальная токсикологическая программа США исследует как потенциальный канцероген. Исследование также выявило повсеместное присутствие двух других химических веществ — трис (1,3-дихлор-2-пропил) фосфата (TDCIPP) и трис (2-хлорэтил) фосфата (TCEP) — оба исследуются как потенциальные канцерогены штатом Калифорния.

Эти химические вещества не остаются на месте. Они выделяют газы или вытекают из автомобильных сидений и тканей, особенно в жаркую погоду, когда температура в салоне автомобиля может достигать знойной отметки. Это представляет значительный риск для здоровья: исследования связывают воздействие антипиренов в автомобилях со снижением уровня IQ у детей и четырехкратным увеличением риска развития рака у взрослых с высоким уровнем этих химикатов в крови.

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